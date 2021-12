Koronavīruss Latvijā: vēl 22 cilvēki miruši

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem trīs cilvēki bija vecumā no 50 līdz 59 gadiem, pieci vecumā no 60 līdz 69 gadiem, septiņi no 70 līdz 79 gadiem, pieci vecumā no 80 līdz 89 gadiem un divi vecumā no 90 līdz 99 gadiem. 13 no mirušajiem nebija vakcinējušies vai nebija saņēmuši pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19 un deviņi bija vakcinējušies.