Latvijā līdz šim konstatēti 164 omikrona gadījumi

Tostarp 101 ir ievestais omikrona gadījums. Visvairāk jeb 26 gadījumi ievesti no Lielbritānijas, 12 - no Dānijas, 11 - no ASV. Pa astoņiem gadījumiem ievests no Apvienotajiem Arābu emirātiem un Spānijas, seši gadījumi ievesti no Francijas un pieci - no Zviedrijas.