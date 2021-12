LZA konkursā apbalvoti 11 par 2021.gadā nozīmīgākajiem atzītie zinātnes sasniegumi

Kopumā LZA konkursam tika iesniegti 42 darbi, kas aptver plašu pētījumu spektru no fundamentāliem pētījumiem fizikas nozarē viedo materiālu jomā, vīrusu virsmas olbaltumvielu struktūrpētījumiem, kas atrodas uz robežas starp teorētisko un pielietojamo zinātni, līdz pat praktiskiem pielietojamās zinātnes sasniegumiem, kas dod iespēju ražot bionoārdāmus materiālus no atkritumiem, kuri varētu aizstāt plastmasas daudzās to pielietojuma jomās, skaidroja LZA prezidents Ivars Kalviņš.