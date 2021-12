SUV: tie vairs nav tikai modes lieta

“Hibrīda piedziņai ir vairākas priekšrocības. Piemēram, vidēja izmēra universālim elektromotori var dot papildu jaudu un uzlabot dinamiskās spējas, savukārt SUV modeļos vienu no elektromotoriem var izmantot aizmugurējo riteņu piedzīšanai, un tas uzlabo gan visceļu spējas, gan vadāmību, gan drošību. Principā visas hibrīda tehnikas versijas var dot ieguvumus – no 30-40% degvielas ekonomijas un zemākiem izmešiem līdz sportiskai veiktspējai. Jautājums vairāk ir par to, kas nepieciešams konkrētam auto pircējam,” uzskata Profi Latvija redaktors.