Augstākais saslimstības līmenis ar Covid-19 joprojām Mārupes, Ķekavas un Ventspils novadā

Divu nedēļu kumulatīvā saslimstība Latvijā ir samazinājusies līdz 522 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Mārupes novadā saslimstības līmenis aizvadītās dienas laikā ir sarucis no 935,3 līdz 898,7 gadījumiem. Savukārt Ķekavas novadā pieaudzis no 834,5 līdz 837,8 gadījumiem, bet Ventspils novadā samazinājies no 872,2 līdz 779,4 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju, liecina aprēķini.