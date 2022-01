"Alfā" un "Akropolē" iespējams saņemt balstvakcīnu

Balstvakcīnu tirdzniecības centrā "Akropole" ir iespējams saņemt katru dienu no plkst.10 līdz 20, savukārt tirdzniecības centrā "Alfa" pakalpojums būs pieejams darba dienās no plkst.10.30 līdz 19, bet brīvdienās no plkst.10.30 līdz 18.