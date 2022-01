Pret koronavīrusu Latvijā vakcinēti 3000 bērnu

Bērnu no piecu līdz 12 gadu vecumam potēšana Latvijā sākta decembra vidū. Līdz šim vismaz vienu Covid-19 poti saņēmuši 2997 bērni minētajā vecuma grupā, bet 44 bērnu potēšanās kursu noslēguši. Otrās potes saņemšanas termiņš šajā vecuma grupā ir ilgāks. Savukārt pusaudžu vecumā no 12 līdz 17 gadiem vakcinācijas aptvere jau ir plašāka - vakcinācijas kursu līdz šim sākuši jau 72 247 iedzīvotāji, bet pabeiguši - 67 150.

Iedzīvotāju vecumā no 60 gadiem, kas tiek uzskatīta par Covid-19 riska grupu, vakcinācijas kursu noslēguši jau 396 987 cilvēki, turklāt 51 no viņiem ir pat vairāk nekā 100 gadus vecs.

Kopš 3.maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19 var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, kopš 17.maija - arī pusaudži no 16 gadu vecuma, bet no 2.jūnija - arī pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem. 16.decembrī Latvijā tika sākta 5-11 gadus vecu bērnu potēšana pret Covid-19.