Pavļuts: Obligātu Covid-19 testu pieprasīšana, ieceļojot Latvijā, pēc 11.janvāra vairs nav lietderīga

Viņš to pamatoja ar faktu, ka Covid-19 omikrona paveidam ir sākusies masveidīga iekšējā transmisija, kā arī prasības pagarinājums vēl būtu jāsaskaņo ar Eiropas Komisiju.

Veselības ministrs skaidroja, ka šonedēļ publiskajā telpā noritējušajai diskusijai par testēšanas prasības ieviešanu arī no Spānijas, Itālijas, Francijas un Apvienotajiem Arābu Emirātiem nevajadzēja būt publiskai, un Veselības ministrija (VM) šāda veida rekomendāciju uz valdības sēdi tā arī neiesniedza.

Pavļuts atklāja, ka līdz 11.janvārim paliek spēkā iepriekš noteiktā kārtība - ieceļojot Latvijā no Vācijas, Lielbritānijas, Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Beļģijas, Īrijas un Krievijas, pirms iekāpšanas pārvadātāja transportlīdzeklī ir jāuzrāda pēdējo 72 stundu laikā veikts Covid-19 RNS tests vai pēdējo 48 stundu laikā veikts antigēna tests, kura rezultāts ir negatīvs.

Savukārt no 12.janvāra testēšanu turpinās lidostā "Rīga" pēc iepriekš izstrādātās kārtības - izraugoties konkrētus lidojumus no riska valstīm testēšanai. Vienlaikus Pavļuts uzsvēra, ka turpināsies darbs pie testēšanās vides uzlabošanas tieši lidostā, lai to padarītu epidemioloģiski drošāku.