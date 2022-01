Vakcinācija pret Covid-19: no kura brīža skaita sertifikāta derīguma termiņu

No 15.februāra pakalpojumu saņemšanai tiek noteikts vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņš, bet daudziem radies jautājums - no kura brīža skaita sertifikāta derīguma termiņu, kas būs deviņi vai pieci mēneši? Vai no pirmās vakcīnas, otrās vakcīnas vai dienas, kad tieši sertifikāts stājies spēkā? To skaidrojam raksta turpinājumā.