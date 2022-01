Par «Rīgas mežu» slēgtu nomas līgumu policija sāk kriminālprocesu

Rīgas mežu briežu dārzu izveidoja divtūkstošo gadu sākumā. Ierīkoja teritoriju ar ceļiem, žogiem un dīķi, iegādājās pārdesmit staltbriežu. Solīja strādāt pie labāko īpatņu pavairošanas un izlaišanas Rīgas mežos, paralēli attīstot tūrismu, fotomedības un pat medības. Briežu dārzā nekas no solītā faktiski nav īstenojies. Savulaik, divus gadus pēc nonākšanas “Rīgas mežu vadībā” Aivars Tauriņš laikrakstam “Diena” sūrojās, ka īsti nezina, ko iesākt ar šo Gundara Bojāra atstāto mantojumu. Tagad viņš saka to pašu. “To Jums vajag pajautāt Gundaram Bojāram, jo es to saņēmu mantojumā, es arī nezināju, nesaprotu līdz šai dienai, priekš kam tas briežu dārzs “Rīgas mežiem” bija vajadzīgs,” saka Tauriņš.