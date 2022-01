Jau gadu nav pieņemts jaunais Narkotiku lietošanas un izplatības ierobežošanas plāns

Valsts policija mums skaidro - Latvija sava ģeogrāfiskā novietojuma dēļ ir punkts, kas patīk narkotiku pārvadātājiem. Eiropas ārējā robeža ar spēcīgi attīstītiem loģistikas ceļiem - dzelzceļu, autopārvadājumiem, pietiekoši liela jūras robeža. No Dienvidamerikas Eiropā tiek vests kokaīns. Sintētiskās vielas - pārsvarā no Ķīnas.

Policija stāsta, ka kopā ar Dānijas kolēģiem atklājuši kādu labi izplānotu noziegumu ar Latvijas iedzīvotāju iesaisti. Viss atgādinājis filmas scenāriju. Zem Bahamu salu karoga kuģojošais refrižeratorkuģis "Duncan Island” bija no Ekvadoras atbraucis uz Zviedriju, kur pēc neilgas uzkavēšanās 2020. gada 15. februārī turpināja ceļu uz Krieviju. Bet pie kādas no Dānijas salām tam piebraukusi motorlaiva ar trim vīriešiem - visi Latvijas iedzīvotāji. No kuģa uz laivas nomests īpaši sapakots sainis ar 100 kilogramiem kokaīna. Vīrieši aizturēti, kad atgriezušies uz sauszemes. Noķerts arī līdzdalībnieks no kuģa apkalpes. Lietas ietvaros notikušas kratīšanas vairākās Latvijas pilsētās. Dānijas policija aizturēja četrus Latvijas valstspiederīgos - 1970., 1976., 1979. un 1971. gadā dzimušus vīriešus. Šobrīd viņi jau ir notiesāti un visi izcieš 12 gadu cietumsodu.