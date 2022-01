5 dabīgās eļļas kosmētikas līdzekļos

FOTO: Publicitātes foto

Kokosriekstu eļļa

Kokosriekstu eļļu iegūst no kaltētiem kokosriekstu kodoliem, un tā satur ievērojamu daudzumu vērtīgu minerālvielu, vitamīnu un citu bioloģiski aktīvu vielu. Āda ļoti labi spēj absorbēt kokosriekstu eļļu, turklāt tā iekļūst dziļākos ādas slāņos, tāpēc to izmanto dažādu kosmētikas līdzekļu sastāvā. Tāpat eļļa pasargā no brīvo radikāļu iedarbības un vasaras sezonā noder ādas kopšanā pēc sauļošanās.

Šī sviests

Šī sviestu iegūst no Centrālāfrikā augošā karite koka augļu kodoliem. Tas lieliski mitrina, mīkstina un atjauno ādu, kā arī aizkavē tās novecošanos. Šī sviests satur A, E, F vitamīnus un darbojas kā dziedējošs līdzeklis sausai pēdu ādai, atopiskai, sasprēgājušai ādai un lūpu kopšanai. Šī sviesta eļļa novērš blaugznu rašanos un veicina matu augšanu.

Mandeļu eļļa

Mandeļu eļļu iegūst no riekstu kodoliem, un tajā bagātīgi atrodami vairāki vērtīgi vitamīni un antioksidanti. Mandeļu eļļai piemīt reģenerējošas īpašības, tā palīdz cīņā ar strijām, rētām, efektīvi nomierina un mīkstina ādu, novērš niezi un kairinājumu. Eļļu var lietot kā bērni, tā alerģiski cilvēki, un, atšķirībā no līdzīgiem produktiem, to droši var lietot arī ap acu zonu – pat izmantojot to kā acu kosmētikas noņēmēju. Mandeļu eļļa tāpat būs lieliski piemērota ķermeņa masāžai. Neitrālā aromāta dēļ tai klāt var jaukt jebkuras citas ēteriskās eļļas, tādējādi iegūstot sev vēlamo aromātu.

Argana eļļa

Argana eļļu iegūst no argana koka augļu kodoliem, un tā uzskatāma par vienu no retākajām dabīgajām eļļām pasaulē – argana koki sastopami tikai Marokā un Alžīrijā, līdz ar to eļļas ieguve ir ierobežota. Argana eļļa satur E, A, C vitamīnus, oleīnskābi – omega 9 –, linolskābi, ferulskābi un polifenolus. Tā ir piemērota sausai ādai, aizsargā to pret sauli, samazina strijas, ārstē iekaisumus, dziedē rētas, noder psoriāzes ārstēšanai un aknes iekaisumu novēršanai. Var pielietot tikpat plaši kā visas dabīgās eļļas – ķermeņa, sejas un matu kopšanai.

Kaņepju eļļa