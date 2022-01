Kam pievērst uzmanību, lai pēc sniegotas ziemas nav jāmaina mājas jumta segums

Lāstekas un apledojums uz jumta

Vai esi ievērojis, ka pie dažu māju jumtiem veidojas vairāk lāstekas, savukārt pie citiem – mazāk? Lāsteku parādīšanās iemeslus var iedalīt divās kategorijās: dabiskie un mākslīgie. Pirmajā ietilpst dienas temperatūras svārstības – lāstekas visstraujāk "aug" tad, kad pa dienu gaisa temperatūra ir aptuveni +5°C, savukārt naktī līdz -10°C. Pie mākslīgajiem iemesliem galvenokārt ir pieskaitāma slikta jumta seguma siltumizolācija, kas noved pie lāsteku veidošanās pat pie nemainīgi zemas negatīvas temperatūras. Lāstekas uz jumta veidojas, sniegam kūstot – pateicoties siltumam, kas nāk no bēniņiem, zem jumta esošajam ventilācijas caurulēm, kā arī nepietiekamas siltumizolācijas dēļ. Siltums, kam būtu jāpaliek telpās, caur plaisām nokļūst ārpus mājas un sasilda sniegu uz jumta nogāzēm. Izkusušais ūdens pamazām plūst uz leju un ārējās temperatūras ietekmē atkal sasalst. Tādējādi uz jumta seguma parādās lāstekas un pat veseli ledus bluķi, kas var būt bīstami gan mājas iedzīvotājiem, gan garāmgājējiem. Tomēr tas ko daudzi no mums nenojauš – lāstekas vai jumta apledojums var ietekmēt jumta tehnisko stāvokli. Lielas lāstekas vai ledus gabali smaguma ietekmē var noraut jumta karnīzes, jo īpaši ja tās veidotas no plānāka vai trauslāka materiāla. Savukārt, ja ūdens, kas sakrājas notekcaurulēs sasalts, tas var novest pat pie caurules plīsuma.

Viena no efektīvākajām lāsteku apkarošanas metodēm ir kabeļu pretapledošanas sistēmas uzstādīšana. To galvenā sastāvdaļa ir elektriskais apsildes kabelis, kas samazinās ledus bloku parādīšanās uz jumta karnīzes. “Pretapledošanas sistēmas novērš jumta seguma materiālu deformāciju, kā arī pagarina drenāžas sistēmu kalpošanas laiku. Tomēr galvenais nosacījums, lai uz jumta neveidotos ledus, ir uzturēt jumta virsmas negatīvu temperatūru. Tas tiek panākts, izolējot bēniņu vai zemjumta telpu, lai siltums no mājas nenonāktu uz jumta materiāla. Šajā gadījumā jumts ziemā tiks pārklāts ar sniegu, bet uz tā neveidosies ledus,” stāsta "Gjensidige Latvija" Komercproduktu galvenais risku parakstītājs Kārlis Uzuliņš.

Sniega sega – iemesls jumta konstrukcijas deformācijai un bojājumiem