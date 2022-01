Savākti paraksti iniciatīvai pret Jaundubultu kāpas privatizēšanas iespējām

Iniciatīvai bija nepieciešami 1000 Jūrmalas pašvaldības iedzīvotāju paraksti, lai to iesniegtu Jūrmalas pilsētas domē. Portālā uzsvērts, ka vērā tiks ņemti tikai Jūrmalā deklarēto Latvijas pilsoņu un īpašuma turētāju paraksti.

Biedrība aicināja Jūrmalas iedzīvotājus parakstīties par to, lai viena no iedzīvotāju iecienītākajām pastaigu vietām - Jaundubultu kāpas - netiktu privatizēta. Jūrmalas aizsardzības biedrības skatījumā, Jaundubultu kāpu teritorija 36 000 kvadrātmetru platībā starp Ogres un Amulas ielām nākotnē var kļūt iedzīvotājiem nepieejama.

Biedrībā ziņoja, ka domes priekšsēdētājs atteicies lūgt valsti nodot šo zemesgabalu pašvaldības īpašumā, jo to nepieļaujot Aizsargjoslu likums, un viņš neesot saņēmis nevienu iedzīvotāju iesniegumu. "Pretēji apgalvotajam, likums tomēr atļauj nodot zemesgabalu pašvaldībai autonomo funkciju īstenošanai, un mēs esam panākuši, ka valsts Publisko aktīvu pārvaldītāja "Possessor" personā to ir piedāvājis Jūrmalas domei," pauduši iniciatori, vienlaikus piebilstot, ka ar to plānots lemt Jūrmalas domes 2022.gada 27.janvāra sēdē.