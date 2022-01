Ārste maldina par tējas sēni un vakcīnām; Veselības inspekcija sola pārbaudi

Vīlere Re:Check skaidroja, ka tas ir viņas viedoklis. Veseliem cilvēkiem esot vesela, normāla imunitāte, un “viņi ar šo vīrusu var viegli tikt galā, ja tas tiek laicīgi ambulatori ārstēts, nevis ignorēts, kā tas notiek Latvijā”. To pašu Vīlere pauda arī video, norādot, ka deksametazonu un antibiotikas varot ļoti veiksmīgi izmantot arī mājas apstākļos. Taču Kroiča Re:Check norāda – deksometazonu mājas apstākļos tā vienkārši nedod: “Šīs zāles dod tad, kad jau vajag skābekli, ko pacientam dod vienīgi slimnīcās”. Par to, kāpēc skābekļa terapiju mājās atsevišķos gadījumos izraksta tikai tiem Covid-19 pacientiem, kas no slimnīcas jau izrakstīti, Re:Check rakstīja iepriekš .

Kā zināms, vakcīnas ne tikai pasargā no nāves un smagas saslimšanas, bet arī mazina vīrusa pārnesi, lai arī šajā ziņā to efektivitāte ir daudz mazāka un mazinājusies līdz ar vīrusa jaunajiem paveidiem. Nav arī tā, ka no Covid-19 mirtu tikai veci un slimi cilvēki. To apliecina gan statistika, gan medijos stāstītais par gadījumiem, kad miruši jauni un veseli cilvēki. Latvijā līdz šim no Covid-19 mirušas arī trīs grūtnieces, vēl vairākas pārslimojušas smagi. Re:Check iepriekš rakstījis, kāpēc nevar paredzēt, kurš ar Covid-19 saslims smagi, kurš ne.