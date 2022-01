Saeimas vēlēšanas: Eksperti prognozē, kādu priekšvēlēšanu kampaņu taktiku izvēlēsies politiskās partijas

Komentējot pašreizējos reitingus, Kaktiņš norādīja, ka nevarētu teikt, ka jaunajām partijām būtu izdevies iegūt vērā ņemamus panākumus. Lielākā daļa respondentu gan esot neapmierināta un gribētu redzēt kaut ko jaunu pie varas, tomēr jaunajām partijām nav izdevies pārliecināt pietiekami daudz vēlētāju par to, ka viņi būtu jēgpilnāka izvēle par pašreizējo opozīciju un pie varas esošajiem.

Savukārt LU Sociālo zinātņu fakultātes dekāns, politologs Jānis Ikstens, komentējot gaidāmās priekšvēlēšanu kampaņas, bija atturīgāks, sakot, ka to, ko politiķi būs sarūpējuši un gatavi izmantot, zina tikai viņi paši. Vienīgi netiešas norādes nesen esot izskanējušas no "Latvijas attīstībai" (LA) pārstāvja Edgara Jaunupa, ka priekšvēlēšanu laikā partijai LA draugu nebūs.

Eksperts arī no Gobzema sagaida kareivīgu rīcību, ja viņam izdosies tikt pie kādiem kampaņā izmantojamiem materiāliem, lai "atmaskotu" savus politiskos konkurentus. Ikstens nav dzirdējis, ka citi politiskie spēki būtu tik kareivīgi noskaņoti. Vienlaikus politologs ir drošs, ka partijas "draudzīgi centīsies tikt vaļā" no atbildības par Covid-19 krīzes vadību. Tur paredzams, ka visvairāk cietīšot AP, un, iespējams, Jaunups to jau paredzēja, teikdams runu LA kongresā, pauda Ikstens.