Re:Check: Ministrs Eglītis ar neprecīziem datiem pamato ienākumu nevienlīdzības kāpuma iemeslus

CSP aprēķini rāda , ka 2020.gadā ienākumi no algota darba vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli auga par 6%, nevis 10%. Savukārt sociālie transferti jeb dažāda veida pabalsti (ieskaitot pensijas) uz vienu mājsaimniecības locekli auga par 14,1%, nevis 5%, kā sacīja ministrs.

Tātad kopumā tendence ir bijusi pretēja viņa paustajam – ienākumi no pabalstiem auguši daudz straujāk nekā ienākumi no algas. Jāpiebilst, ka pērn decembrī neilgi pēc tam, kad CSP šos datus bija publicējusi, tika publicēta Eglīša vārdā izsūtīta preses relīze , kurā skaitļi bija minēti korekti.

Ienākumi gan no pabalstiem, gan algām vairāk auguši turīgākajiem

Ienākumi no pabalstiem izteiktāk pieauguši mājsaimniecībās, kurāmm jau tā ir augstāks ienākumu līmenis, liecina CSP dati. Tajos visas mājsaimniecības sadalītas kvintiļu jeb piektdaļu grupās pēc to rīcībā esošajiem ienākumiem uz vienu mājsaimniecības locekli. Pirmajās divās kvintilēs, kurās ir mājsaimniecības ar zemākajiem ienākumiem, ienākumi no pabalstiem auguši par 9% un 8%, savukārt trešajā, ceturtajā un piektajā (turīgākajā) kvintilē pieaugums ir attiecīgi 18%, 20% un 17%. Šajos datos nav redzams, kāda veida pabalsti kurā ienākumu grupā bijuši nozīmīgākie. Vienlaikus CSP norāda, ka kopumā 2020.sociālie transferti nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju īpatsvaru samazināja nedaudz vairāk nekā iepriekš.