Visu laiku dārgākajam Rolls-Royce izgatavota koka kopija, un tā brauc!

FOTO: Ekrānuzņēmums no video

Ja rokas aug no pareizās vietas, tad var paveig apbrīnojamas lietas. Tas kārtējo reizi apliecināts YouTube kanālā ND - Woodworking Art, kur amatnieks Čongs Van Dao demonstrē visu laiku dārgākā Rolls-Royce miniatūras kopijas izgatavošanu. Pie tam Boat Tail automobilis, kas izgatavots no koka, patiešām brauc, tikai ir paredzēts bērniem.