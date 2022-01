"ADDO Defense" iekļāvies antigēnu paštestu piegādes termiņos

"ADDO Defense" bija iesniedzis saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, kurā viena testa cena ir 0,85 eiro bez PVN, un visa testu apjoma piegāde tiks nodrošināta 15 darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas - līdz 17.janvārim. Aizsardzības ministrijā aģentūra LETA noskaidroja, ka pirmdien piegādāta pēdējā paštestu kravas daļa un līgumsods nav jāpiemēro, jo uzņēmums ir iekļāvies līguma termiņos.

Jau ziņots, ka pērnā gada nogalē aizsardzības resors noslēdzis visu līdz šim iegādāto četru miljonu antigēnu paštestu izsniegšanu Latvijas iestādēm, savukārt testu pirmās partijas piegādātajam "Brief" aprēķināts līgumsods 330 182 eiro apmērā.

Atbilstoši vispārīgās vienošanās noteikumiem uzņēmumam "Brief" no līguma kopējās summas 4 160 000 eiro tika aprēķināts līgumsods 330 182 eiro apmērā. Rezultātā viena testa izmaksas valstij veidos 0,96 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) iepriekš noteiktā 1,04 eiro bez PVN vietā. Līgumsods tiks ieturēts no izmaksājamās summas, un uzņēmumam tiks izmaksāta samaksa 3 829 817 eiro apmērā bez PVN par 4 000 000 testu piegādi.