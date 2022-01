Roberts Zīle kļuvis par Eiropas Parlamenta viceprezidentu

Zīle, kuru kā frakcijas viceprezidentu amatam nominēja Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa, kļuvis par pirmo Baltijas valstu deputātu augstajā EP viceprezidenta amatā. NA atzīmēja, ka viņu partijas pārstāvis esot vienlaikus arī viens no pieredzes bagātākajiem Baltijas deputātiem parlamentā, kurš tajā ievēlēts un strādā kopš 2004.gada.

nākot no mazas valsts, vienīgais veids, kā vari ietekmēt lēmumus Eiropas Parlamentā, ir caur pieredzi un spēju veidot ietekmi, meklējot sabiedrotos.

Gandarījums, ka šo daudzu gadu garumā to ir novērtējuši gan Latvijas vēlētāji, kas uzticējuši savu pilsoņa balsi, gan nu jau arī deputāti no 27 Eiropas Savienības dalībvalstīm. Lai arī mans ikdienas darbs EP komitejās nemazināsies, ir prieks, ka EP prezidijā varēšu pārstāvēt Latviju un Baltijas reģionu, turklāt sākšu to darīt simboliskā - barikāžu - laikā,” jauno amatu komentē Zīle.