Rēzeknes, Jegavas un Ludzas novadā notiks izbraukuma vakcinācija

Jelgavas novadā vakcinācija notiks no plkst.10 līdz plkst.16 Dunavas pagasta pārvaldes ēkā.

Ludzas novadā vakcinācija no plkst.8.30 līdz plkst.9.30 notiks Tutānu pagasta pārvaldē, Cirmas pagastā, no plkst.10 līdz plkst.11 Martišu pagasta pārvaldē, Isnaudas pagastā, no plkst.11.15 līdz plkst.12 Isnaudas bibliotēkā, no plkst.12.30 līdz plkst.13 Briģu pagasta pārvaldē, no plkst.14 līdz 14.45 Ciblas sporta kompleksā, no plkst.15.10 līdz plkst.16.10 Ciblas kultūras namā un no plkst.16.45 līdz plkst.17.30 Ciblas pagasta FVP telpās.

No plkst.8.15 līdz plkst.9 iespēja vakcinēties būs Nirzas pagasta pārvaldē, no plkst.9.30 līdz plkst.10 - Lauderu kultūras namā, no plkst.10.30 līdz plkst.11.30 Zilupes kultūras namā, no plkst.11.50 līdz plkst.12.20 Zaļesjebas bibliotēkā, no plkst.13 līdz plkst.13.30 Pasienes pagasta pārvaldē, no plkst.14.30 līdz plkst.15 Vecslabadas pārvaldē, no plkst.15.30 līdz plkst.16.30 Rundēnu pagasta pārvaldē un no plkst.17 līdz plkst.18 Pildas pagasta pārvaldē.

Rēzeknes novadā izbraukuma vakcinācija no plkst.9 līdz plkst.11 notiks Sakstagala sabiedrisko aktivitāšu centrā, no plkst.11.30 līdz plkst.13.30 Dricānu Kultūras namā un no plkst.14 līdz plkst.16 Gaigalavas kultūras namā.

Izbraukuma vakcinācija notiek bez pieraksta, pēc dzīvās rindas principa.

Uz vakcināciju līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments, potēšanas pase, ja tāda ir. Uz vakcināciju vēlams ierasties tādā apģērbā, kas ļauj viegli atbrīvot plecu.