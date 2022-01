Astoņu sekunžu video ar dejojošiem vecākiem top par TikTok hitu

Ne Stefānijai, ne Spenseram nav TikTok konta, un viņiem nebija ne jausmas, ka viņu deju kustības redzējuši tik daudzi. “Tas bija pilnīgs pārsteigums, kad ieraudzījām šo video, jo neapzinājāmies, ka tiekam filmēti. Draugs Čikāgā mums to atsūtīja un jautāja: "Vai tie esat jūs? Es atpazīstu šīs kustības!” stāsta Stefānija.

Ģimene iegriezās "Pizza Bob's" pēc picas. "Gaidīšana bija ilga, tāpēc mēs darījām visu, lai dvīņi būtu laimīgi savos ratiņos," sacīja Stefānija. Iedvesmojoties no mūzikas, kas skan mājas ballītē pāri ielai, viņa un Spensers sāka dejot.

“Lai gan jūs viņus nevarat redzēt videoklipā, Avi un Mila (dvīņi) smējās, smaidīja un dejoja kopā ar mums. Kā to droši vien var teikt daudzi citi vecāki, mēs esam gatavi darīt visu, lai tikai izvairītos no raudāšanas sabiedrībā. Dejošana viņiem ir viens no mūsu iecienītākajiem trikiem," stāsta vecāki.