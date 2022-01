Guļamistabas tekstilijas - spēka avots labai dienai

Labs spilvens ir mugurkaula stiprais balsts, taču tikai tad, ja tas ir pietiekami augsts un stingrs, lai, cilvēkam guļot, mugura saglabātu taisnu pozīciju. Šādam nolūkam vispiemērotākie un šobrīd arī vispieprasītākie ir tā saucamie anatomiskie spilveni, kas pildīti ar memory putām. Tās vizuāli atgādina porolonu; šie spilveni pielāgojas gulētāja pozai un ķermeņa izliekumiem un tos atceras, sniedzot vislielāko miega komfortu. Būtiska šo spilvenu priekšrocība ir iespēja noņemt un izmazgāt to apvalku. Spilveni ar inovatīvo poliestera pārslu pildījumu ir mīkstāki, viegli kopjami un piemēroti cilvēkiem ar alerģijām vai jutīgu ādu. Savukārt dabiskais pildījums – spalvas vai dūnas – ir labi elpojošs un daudziem joprojām vispieņemamākais spilvena veids, kaut arī to neiesaka alerģiskiem cilvēkiem. Ja spilvenam ir dabisks pildījums, visticamāk, tas būs spalvu un dūnu maisījums. Jo vairāk dūnu, jo spilvens dārgāks, bet arī patīkamāks gulēšanai. Kombinācijas var būt dažādas – gan 50:50, gan citas proporcijas, kas ietekmē spilvena īpašības. Svarīga arī gramāža – ir būtiska atšķirība, vai spilvens sver 900 gramu vai pusotru kilogramu, un attiecīgi tas ietekmē arī miega kvalitāti.

Lai guļamistaba priecētu, arī no rīta atverot acis, to svarīgi iekārtot mājīgi un skaisti. No rīta basās pēdas priecēs labs paklājs, mīksta aitāda vai mākslīgās ādas paklājiņš ar eksotisku dzīvnieku rakstu imitāciju. Paklājus ražo no viskozes, vilnas, dažādiem sintētiskiem materiāliem. Cenu ziņā visdārgākie ir vilnas paklāji, taču arī sintētiskie paklāji mūsdienās ir tik kvalitatīvi un patīkami pieskārienam, ka neko daudz neatpaliek no premium klases paklājiem.