Koronavīruss Latvijā: reģistrēti 4753 jauni inficēšanās gadījumi

SPKC informē, ka pagājušajā diennaktī veikti 20 455 Covid-19 izmeklējumi. No tiem 2181 nevakcinēts vai vakcinācijas kursu nepabeidzis, 2572 vakcinēti.

Saņemti ziņojumi par diviem mirušajiem - abi 70-79 gadu vecumā, no tiem 1 nevakcinēts vai vakcinācijas kursu nepabeidzis, 1 vakcinēts.

Kā liecina SPKC apkopotie dati, aizvadītās darba nedēļas laikā - no pirmdienas līdz piektdienai - 42% jeb vairāk nekā 10 000 no Latvijā ar Covid-19 reģistrētajiem inficētajiem ir bijuši bērni un jaunieši vecumā līdz 19 gadiem. Piecu darbadienu laikā vecumā līdz deviņiem gadiem reģistrēti 3908, bet vecumā no desmit līdz 19 gadiem - 6795 ar Covid-19 saslimušie.