Aizvadītajā nedēļā Latvijā ar Covid-19 inficējušies vairāk nekā 10 000 bērnu un jauniešu

Piecu darbadienu laikā vecumā līdz deviņiem gadiem reģistrēti 3908, bet vecumā no desmit līdz 19 gadiem - 6795 ar Covid-19 saslimušie.

No piektdien atklātajiem 5789 Covid-19 inficēšanās gadījumiem 46% jeb 2660 ir reģistrēti Rīgā.

No piektdien atklātajiem inficētajiem 1474 ir vecumā no desmit līdz 19 gadiem, 1112 - vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 881 ir vecumā līdz deviņiem gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.