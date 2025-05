Kādos gadījumos valsts pilnībā kompensēs medikamentus?

Kā uzsver ministrijā, atbilstoši Eiropas Komisijas apkopotajai statistikai veselības rādītāji Latvijā ir vieni no zemākajiem Eiropas Savienībā (ES), savukārt budžeta izdevumi veselības nozarei ir krietni zemāki nekā vidēji ES. Arī valsts piešķirtais finansējums tieši zāļu kompensācijām ir viens no zemākajiem ES un ir par 34% zemāks nekā Lietuvā un Igaunijā.

Virkne no kompensējamo zāļu saraksta medikamentiem, kas ir pieejami citviet ES, tai skaitā Lietuvā un Igaunijā, Latvijā nav pieejami, kas neizbēgami rada lielu finansiālo slogu pacientiem.

VM norāda, ka iedzīvotāji no saviem līdzekļiem nodrošina aptuveni pusi no kopējā zāļu patēriņa izmaksām gadā, un lielāko daļu no ambulatori lietotajām zālēm.