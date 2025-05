Pašvaldību vēlēšanu ģenerālmēģinājumi ir sekmīgi

Vēlēšanu iecirkņi iepriekšējā balsošanā pirmdien, 2. jūnijā, būs atvērti no plkst. 17 līdz 20, otrdien, 3. jūnijā, - no plkst.8 līdz 11, trešdien, 4. jūnijā, - no plkst. 17 līdz 20, ceturtdien, 5. jūnijā, - no plkst. 8 līdz 11 un piektdien, 6. jūnijā - no plkst.12 līdz 15. Vēlēšanu dienā 7. jūnijā vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no plkst. 8 līdz 20.