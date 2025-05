Lūsis komentē Pašvaldību vēlēšanas – ejiet di... llēs

Pirms kādiem padsmit gadiem Kārli Streipu atlaida no darba Latvijas televīzijā par to, ka raidījumā “Skats no malas” viņš ZZS nosauca par maukām. Bija pārākais skandāls. Pateikt televīzijā tādu vārdu!?! Kaut kas neiedomājams. Un Streips pēc šādu vārdu pateikšanas ar to pašu muti maizīti ēd? Šausmas!