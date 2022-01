Ģirģens no amata aizgājis, paņemot līdzi dienesta telefonu; par notikušo tiesā padoto

Raidījums uzsver, ka nav sarežģīgti pierādīt, ka telefons ir lietots, lai gan pēc dokumentiem tas ir iznīcināts. Katrai ierīcei ir unikāls kods, kas uzrādās mobilo sakaru operatoriem. Tie saņem informāciju par to, ne tikai kāds numurs zvana, bet arī no kādas ierīces. Ģirģena telefons sakaru tīklā parādījies arī pēc iznīcināšanas. Kā pieļauj NP, visticamāk, tas arī ir viens no svarīgākajiem pierādījumiem lietā.

TV3 atgādina – pērnā gada beigās Ģirģens un parlamentā no partijas "Saskaņa" ievēlētais Vjačeslavs Dombrovskis nodibināja partiju "Republika". Abi kļuva par līdzpriekšsēdētājiem un tagad aktīvi gatavojas Saeimas vēlēšanām. Dombrovskis, vaicāts par šo telefona krimināllietu, apgalvoja, ka neko par to nezina. "Man par šo lietu nekas nav zināms, līdz ar to – tas kas nav zināms, nebija arī izrunājams," tā Dombrovskis. "Partija “Republika” iestājas par augstākiem uzvedības standartiem un kamēr esmu partijas vadītājs, arī iestāsies par šādiem standartiem. Mēs šo situāciju valdē izrunāsim un saņemsim arī kolēģa redzējumu, skaidrojumu, par to, kas ir noticis."