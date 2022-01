Vēja parku attīstībai pašvaldības "zaļo gaismu" nevēlas dot

Latvijā tiek saražoti apmēram 40% no visas nepieciešamās enerģijas, bet vēja enerģija, kas tiek uzskatīta par vienu no lētākajām, ir tikai 1% no elektroenerģijas gala patēriņa. Tas ir desmitreiz mazāk nekā Lietuvā un Igaunijā, vairāk nekā 30 reizes mazāk nekā vidēji Eiropā.