Nodarbinātības valsts aģentūra pērn no parādniekiem atguvusi vairāk nekā 39 tūkstošus eiro

Taujāti par to, kādi ir biežākie cēloņi, kāpēc iedzīvotāji ir parādā NVA, viņi informēja, ka tādi ir vairāki, piemēram, neattaisnotie mācību kavējumi, kuru dēļ bezdarbnieku atskaita no mācībām, tāpat pēc līguma noslēgšanas bez attaisnojošiem iemesliem iedzīvotāji atsakās no mācībām. Parādnieku vidū nokļūst arī tie iedzīvotāji, kas iegūst nepamatoti bezdarbnieka statusu, jo snieguši nepatiesu informāciju (vai to noklusējuši), kas ir šķērslis bezdarbnieka statusa iegūšanai.