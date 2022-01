Ornitologa ieteikumi: vai un kā pareizi barot putnus pilsētvidē?

Putni ir nozīmīga vides ekosistēmas daļa un pilda svarīgas funkcijas dabā, piemēram, kontrolē insektu apjomu, apputeksnē ziedus un iznēsā augu sēklas. Dažas putnu sugas pat novērš infekcijas slimību izplatīšanos ar to vien, ka pārtiek no maitas gaļas. Cilvēka dabiskā vēlme parūpēties par mazāk aizsargātajiem un rūpes par putniem pilsētvidē motivē sākt putnu barošanu, tomēr pirms labā darba veikšanas jāizvērtē, vai būs iespējams to paveikt pareizi.