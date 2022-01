Lietainā 1911. gada 24. jūlija rītā apņēmīgs pētnieks no Jēlas universitātes devās izpētīt baumas par seno inku drupām Peru . Pētnieks izrāvās cauri bieziem džungļiem, rāpoja pāri slaidu baļķu "tiltam", kas bija savienots ar vīnogulājiem, un līda cauri krūmiem. Divas stundas pēc pārgājiena pētnieks un divi viņa pavadoņi sastapa ar zāli klātu būdu.

Pāris vietējie zemnieki pavadīja viņus īsu brīdi, pirms nodeva tos maza zēna rokās. Zēnam rādot ceļu, Hirams Bingems nejauši uzgāja vienu no lielākajiem 20. gadsimta arheoloģiskajiem atradumiem — un to, kas 2007. gadā tika nosaukts par vienu no jaunajiem septiņiem pasaules brīnumiem: Maču Pikču.