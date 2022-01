Kā saglabāt sejas ādas jaunību dažādos vecumos?

Sejas aizklāšana, lai to pasargātu no saules, vēja un citiem ādai kaitīgiem rosinātājiem, nebūs atrisinājums, bet ādas mitrināšana un SPF filtru saturošu produktu lietošana jau būs solis pareizā virzienā.

“Franču modes dizainere un Chanel zīmola dibinātāja Gabriela Bonī "Koko" Šanela 20. gadsimtā iedvesmoja sievietes visā pasaulē ne vien ar savu radīto apģērbu līniju, bet arī ar saviem uzskatiem, kā sievietei būtu jāuzvedas un jāizskatās. Viens no Koko Šaneles izteicieniem perfekti iezīmē to, ar kādu apziņu sievietēm būtu jādzīvo, rūpējoties par savas sejas ādas skaistumu un veselību arī mūsdienās:

Ādas novecošanās ir dabisks process, to nav iespējams apturēt un par to nevajadzētu kautrēties, bet savlaicīgas rūpes un ilgtermiņa ieguldījumi var saglabāt ādas jauneklīgo izskatu ilgāk. Brīdī, kad parādās pirmās novecošanās pazīmes, var jau būt par vēlu, lai ar kosmētikas līdzekļiem atgrieztu ādas skaistumu iepriekšējā stadijā, tāpēc par sejas kopšanu ir jādomā tad, kad krunciņas vēl nav parādījušās,” stāsta Apotheka Beauty kosmētiķe Ieva Strautkalne.

Mainoties dzīves ritmam, mainās arī mūsu organisms, līdz ar to arī ādas stāvoklis. To ietekmē virkne dažādu faktoru: stress, neizgulētas naktis, nepietiekami sabalansēts uzturs un vitamīnu trūkums, neregulāras un nepietiekamas fiziskās aktivitātes, pozas, kādās guļam naktī, saules starojums, kā arī kaitīgie ieradumi (smēķēšana, pārmērīga kofeīna un alkohola lietošana u.c. vielas, kas veicina organisma dehidratāciju). Pamata rūpes par sejas ādu un dekoltē zonu paliek nemainīgas, bet, gadiem ejot, dažādās vecuma grupās ādas kopšanas rituālā ir nepieciešami papildinājumi, lai tā būtu starojoša katrā no šiem dzīves posmiem: