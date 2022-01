Onkoloģijas plāna mērķi līdz 2020.gadam – sasniegti tikai daļēji

Tajā skaidrots, ka ļaundabīgie audzēji ir otrs biežākais nāves cēlonis Latvijas iedzīvotāju vidū, ik gadu aptuveni 6000 iedzīvotāju nomirstot ļaundabīgo audzēju dēļ. Aptuveni 30% no tiem nav sasnieguši 65 gadu vecumu.

Pēdējo 11 gadu laikā - kopš 2010.gada - mirstība ļaundabīgo audzēju dēļ Latvijā pieaugusi par 9,6%. Vienlaikus mirstība no ļaundabīgajiem audzējiem Latvijā ir augstāka nekā vidēji Eiropas Savienībā.

Saskaņā ar ziņojumā sniegtajiem datiem, ik gadu vairāk nekā 11 000 cilvēku Latvijā pirmreizēji tiek diagnosticēts ļaundabīgais audzējs. Saslimstība ar ļaundabīgiem audzējiem pakāpeniski pieaugot visā Eiropā, tostarp arī Latvijā, kur no 2010.gada līdz 2017.gadam šis pieaugums bija mērāms 13% apmērā.

Līdz ar to esošā situācija onkoloģisko slimību mazināšanas jomā, Veselības ministrijas ieskatā, liecina par nepieciešamību turpināt iesāktos darbos. To vidū ministrija iezīmē sabiedrības informēšanas un izglītošanas kampaņu rīkošanu, specifiski uz mērķa grupām vērstas aktivitātes ar mērķi uzlabot situāciju primārajā diagnostikā, esošo skrīningu aptveres un kvalitātes palielināšanu, kā arī paliatīvās aprūpes pieejamības paplašināšanu.

Ziņojumā arī minētas plānā izvirzītās prognozes un mērķi. Lai gan daļa mērķu sasniegti, no visiem divi, kuri tā arī netika sasniegti, iezīmējas kā visai būtiski.

Viens no tiem ir mirstības rādītājs, kas ir izdalīts dzimumu griezumā. Abos gadījumos prognoze nav sasniegta. Vīriešu gadījumā mirstība no ļaundabīgiem audzējiem uz 100 000 iedzīvotāju 2016.gadā bija 120,3 un to bija plānots mazināt līdz 110, taču 2020.gadā sasniegtais rādītājs bija 116,6 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem.