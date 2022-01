TVNET skaidro: Depozīta sistēma - kur, kā un ko varēs nodot?

Depozīta sistēmai paredzēts sešu mēnešu ilgs pārejas periods - no 1. februāra līdz 31.jūlijam. Šajā periodā veikalu plauktos atradīsies gan iepakojumi ar depozīta zīmi, gan bez tās.

Paredzēts, ka līdz pārejas perioda beigām, kas ir 31.jūlijs, kopējais depozīta punktu skaits sasniegs vairāk nekā 1500 punktus. Veikalu plaukti ar depozīta produktiem piepildīsies pakāpeniski, un tiek prognozēts, ka no maija tirgū galvenokārt tiks laisti tikai ar depozīta zīmi marķēti dzērienu iepakojumi, tā informē SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” pārstāvji.

Ko es iegūšu no depozīta sistēmas un kā strādās kuponi?

Visos kuponos tiek norādīta kopsumma par nodotajām iepakojuma vienībām, nodoto iepakojumu vienību skaits, svītrkods noskenēšanai pie veikala kases, kā arī tirdzniecības vietas nosaukums, kurā var izmantot konkrēto kuponu. Saņemto kuponu varēs izmantot kā maksāšanas līdzekli jebkādu veikalā pieejamo preču iegādei. Veicot pirkumu, kupons jāuzrāda kasierim, kurš to noskenēs. To varēs noskenēt arī pašapkalpošanās kasēs. Saņemto kuponu varēs izmantot sešu mēnešu laikā. Nodotie dzērienu iepakojumi no taromātiem tiks nogādāti tālākai apstrādei sadarbībā ar SIA Depozīta iepakojuma operators.