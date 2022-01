Valodnieku ieteikumi attiecībā uz etnonīmu lietošanu raisījuši plašas diskusijas soctīklos

Aģentūra LETA, atsaucoties uz VVC Latviešu valodas ekspertu komisijas secināto, ziņoja, ka valodnieku ieskatā latvisko terminu stilistiskā neitralitāte jāvērtē no latviešu pasaules uztveres un Latvijas vēstures, nevis citu kultūru pieredzes pozīcijām, "līdz ar to latviešu valodā vārdi "nēģeris", "mongolis", "krievs", "aziāts", "eiropietis", "amerikānis" u. tml. ir tikpat neitrāli kā "latvietis", "lietuvietis", "vidzemnieks", "rīdzinieks", "daugavpilietis".

Tikmēr centrs medijiem pirmdien, 31. janvārī, izsūtītā paplašinātā komentārā uzsver, ka visi tautību, nāciju, etnisko grupu u. tml. nosaukumi jeb etnonīmi vai to funkcijā lietoti apzīmējumi var būt gan stilistiski neitrāli, gan stilistiski marķēti, un vēlreiz norādīja, ka to stilistiskā neitralitāte katrā atsevišķā gadījumā jāvērtē no latviešu pasaules uztveres un Latvijas vēstures, nevis vienīgi no citu kultūru pieredzes pozīcijām, kas mēdz būt būtiski atšķirīgas.