Interjera izaicinājumi 2022. gadā: kā pieradināt interjera modes vēsmas?

Vēl viens interjera virziens, kas jau vairākus gadus saglabā aktualitāti, ir vintage jeb 20. gadsimta vidus stils. Vintage stila interjerā dominē spilgti koka akcenti, un viens no raksturīgākajiem šī stila elementiem ir retro mēbeles ar koniskām koka kājiņām. Te iederīgas arī sarežģītas formas metāla lampas, tekstilizstrādājumi ar ģeometriskiem rakstiem, spilgtas krāsas tapetes. Liela nozīme ir unikālām interjera detaļām – abstraktām gleznām, oriģinālām vāzēm, telpaugiem neparastos puķupodos.

“Tendences mainās strauji, no tā nevar izbēgt, tāpēc atbilstībai tendencēm nevajadzētu kļūt par galveno mērķi. Interjers nav apģērbu mode, tāpēc to katru gadu neatjaunināsim, un arī ieguldījumi būtu pārāk lieli. Pats galvenais, kas jāpatur prātā, – mājas ir mūsu personīgā telpa, kur jājūtas labi. Tas ir svarīgāk par visām modernajām tendencēm,” uzsver “Kesko Senukai Latvia” kategorijas vadītāja Viktorija Jaņenko.

Tāpat kā pagājušajā gadā, arī šogad koks saglabā gada modīgākā materiāla titulu. To var lietot ļoti plaši: no grīdām, mēbelēm, kāpnēm, grīdlīstēm līdz darba virsmām, sienu un griestu dekoriem, lustrām un starpsienām. Lai sagādātu jaunu akcentu un radītu mājīguma un siltuma gaisotni, izvēlieties kaut ko jaunu no koka, kas lieliski saderēs ar betona, marmora, akmens virsmām un dažādiem tekstilizstrādājumiem.