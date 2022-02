EsArī ⟩ Mani pret manu gribu uz seksu mēģināja piespiest rakstnieks G. B.

Kad meistardarbnīcas nodarbības jau bija beigušās, es kādu vakaru no G. B. saņēmu ziņu ar aicinājumu viņu apciemot, jo viņam esot kāds ar literatūru un tulkošanu no angļu valodas saistīts piedāvājums.

Kad ierados, mani mulsināja tas, ka viņš jau bija pamatīgi iedzēris, – uz galda stāvēja šņabja pudele, un no tās viņš šņabi dzēra tīru; es no piedāvājuma iedzert atteicos. Kad jautāju par tulkošanas piedāvājumu, kura dēļ biju ieradusies, viņš patiesi atvēra kaut kādu failu datorā, taču drīz pēc tam, kad es apsēdos krēslā, lai tekstu izlasītu, viņš sāka man uzmākties. Viņš centās mani iegrūst dīvānā, bet no tā man uzreiz izdevās izkārpīties; viņš bija ļoti piedzēries un fiziski diezgan vārgs.