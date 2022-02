Daudziņa emocionāli par tēva zaudēšanu un bailēm no dzīves laimīgajiem brīžiem

"Tētim noteikti esmu pateicīga par to, ka viņš visur mani ņēma līdzi. Kopā šļūcām no kalniņa, devāmies kopā uz "Dārziņu" vasarnīcu, kapiņiem. Mēs maz runājām, bet kopā bija ļoti labi. Kad pavasarī kaut kur eju un sajūtu gaisā smaržu, kas nāk no lapu dedzināšanas, man vienmēr birst asaras, jo es atceros tēti," raidījumā par attiecībām ar savu tēti runā aktrise Zane Daudziņa.