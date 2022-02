Sākas pieteikšanās ikgadējai balvai "Sievietēm zinātnē"

Pērn Latvijas programmai visvairāk pieteikumi saņemti inženierzinātnēs, tehnoloģiskajās un fizikālajās zinātnēs, tāpat arī dzīvības un vides zinātnēs. No visiem pieteikumiem tikai 5% saņemti matemātikas, datorzinātņu un informācijas zinātnēs, tāpēc īpaši vēlamies iedrošināt jaunās zinātnieces pieteikties šajās zinātņu jomās šogad.

Baltijas zinātnieces ir aicinātas pieteikties jauno talantu programmai Sievietēm zinātnē no 2022.gada 3.februāra līdz 17.martam, aizpildot pieteikuma anketu projekta Sievietēm zinātnē (For Women In Science) mājaslapā www.forwomeninscience.com.