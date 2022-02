Andrejs Ērglis: sievietei sava sirds ir jātrenē, bet tā ir arī jāmīļo

Kustības Go Red For Women vēstnese Latvijā, kardioloģe prof. Iveta Mintāle: "Galvenais ir piecelties un spert pirmo soli pretī veselīgai dzīvei. Svarīgi ir atbildēt godīgi sev pašai -

Tikko pašai ir skaidrs, ka kaut kas nav kārtībā, ir jārīkojas. Mūsu veselībā galvenā loma ir mums pašām! Jāsaprot, ka ārsts var ieteikt vai sniegt padomu, bet lēmums kaut ko mainīt ir jāpieņem mums. Līdz ar to ir arī liela atbildība par savu veselību - atbildība kontrolēt un novērtēt savu veselības stāvokli, apzināties, ka es pati veidoju sevi par veselīgu, dzīvespriecīgu un citus mīlošu būtni. Līdzīgi kā lidmašīnā - vispirms jāuzliek skābekļa maska sev un tikai tad jūs varēsiet palīdzēt citiem. Un mēs, sievietes, rūpējoties par savu sirds veselību, varam iedvesmot par to rūpēties arī savus tuvos un mīļos!"

Sirdslietu nedēļa top, iedvesmojoties no starptautiskās kustības Go Red for Women, kuras mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību augstajai sieviešu mirstībai no sirds un asinsvadu slimībām visā pasaulē.