Cesvaines pils pēc rekonstrukcijas durvis apmeklētājiem vērs februāra vidū

Cesvaines pils otrajā stāvā izbūvēts vestibils ar aprīkotu konferenču zāli un telpu pils darbiniekiem, ierīkota ugunsdrošības un apsardzes signalizācija, daļai no pils telpām ierīkota centrālapkures sistēma, kā arī sakārtota kanalizācijas un notekūdeņu sistēma. Tāpat no vestibila uz bēniņiem uzstādītas jaunas koka kāpnes, kā arī pilī ierīkots pacēlājs, lai pili paradītu pieejamu cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām. Pārmaiņas piedzīvojis arī viens no pils kamīniem lielā torņa Medību telpā, kā arī vēsturisko veidolu atguvusi viena no pils āra terasēm. Kā teikts mājaslapā "Cesvaine.lv", paralēli projektam pilī ir notikuši arī citi restaurācijas darbi – balles zāles griestu plafona mākslinieciskās apdares konservācija, ZA stūra griestu mākslinieciskās apdares glābšanas darbi, kā arī pilnībā atjaunotas divas konsoles kā noslēdzoši elementi 2. stāva vestibilam pie lielajām koka kāpnēm.