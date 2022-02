Ideāls auto, ja ceļš beidzas kādu gabalu pirms mājām

FOTO: Ekrānuzņēmums no TV Auto ziņām

Atkal jau atšķirībā no tuvākajiem konkurentiem Suzuki S Cross ir reāli četrvietīgs vai pat piecvietīgs automobilis, nevis tikai automašīna vienam vai diviem braucējiem. Un kā Suzuki patīk ziema!

Normunds Avotiņš: "Forši ziemā ar to pilnpiedziņu! Suzuki automašīnas ir vieglas, tāpēc motori arī ir mazi - 1,4 - 1,5 litri. Tikai benzīns, dīzeļu nav, bet nu jau ar vieglo hibrīdu. Atšķirībā no daudziem citiem, sistēmai ir 48 nevis 12 volti. Ko tas nozīmē? Uzsākot braukšanu, hibrīds vairāk spēj palīdzēt motoram izkustināt auto no vietas. Tad arī momentānais patēriņš ir zemāks."