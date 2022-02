Rīgas dome Kongresu namā ieguldījusi 1,2 miljonus eiro - prasīs tos kompensēt

2000. gadu vidū Kongresu nams bija viens no Nacionālās koncertzāles atrašanās vietas variantiem. Helēnas Demakovas vadītā Kultūras ministrija tolaik gan izvēlējās AB dambi. Ekonomiskās krīzes laikā projekts apstājās. Spēcīgāk skanēja viedokļi, ka būvēt koncertzāli Daugavas vidū ir pārāk dārgi. Taču vienoties par Kongresu namu neļāva politiskas pretrunas ar Saskaņas vadīto Rīgas domi.

Rīgas mērs Mārtiņš Staķis pauž: "Rīgas dome piedāvā Koncertzāli pārbūvēt pati. Pēc tam valsts to no pašvaldības nomātu un galvaspilsēta nopelnītu." Staķis skaidro, kas šo projektu ar īpašu aizdevumu realizētu un tālāk nodotu Simfoniskajam orķestrim vai kādai citai Kultūras ministrijas iestādei, kas to apsaimniekotu.