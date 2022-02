Bankas laupīšanas laikā Krievijā uzspridzinājies viens noziedznieks

Kā informēja policija, noziedznieki piepildījuši bankomātu ar degmaisījumu, plānojot to atvērt ar spridzināšanas palīdzību. Tomēr noziedznieku plāns nogājis greizi, un viens no viņiem miris notikuma vietā no sprādzienā gūtajiem ievainojumiem.