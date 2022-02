VW Tiguan ar diviem sēdekļiem bagāžniekā jeb jaunā Allspace apskats

Allspace pieejamas visas jaunākās tehnoloģijas no virtuālā paneļa līdz pat Travel Assist pusautomātiskajai vadībai. Un kādas gaismas! Matricu starmešu gaišo skatu akcentē izgaismota svītra pāri visai radiatora restei.

FOTO: Ekrānuzņēmums no TV Auto ziņām

Normunds Avotiņš: "Lai gan te ir 20 collu riteņi, Allspace ir līgans. Man patīk, kā brauc. Pašā sākumā tas atgādināja neveiklu minivenu. It sevišķi, salīdzinot ar parasto Tiguan. Tagad nezinu, kurš brauc labāk."

Tas protams atkarīgs no dzinēja. Allspace ir smagāks par Tiguan, tāpēc prasās pēc jaudīga motora.

Normunds Avotiņš: "Es gan gribētu teikt, ka tik prāvai mašīnai prasītos lielais motors un AWD. Rodas jautājums, kurš to spēs samaksāt? Pirms gadiem pieciem es šādam jautājumam piekristu, jo Allspace ar normālu motoru maksāja stingri pāri 50 000. Tagad R Line ar lielo motoru un 4x4 maksā 43 - 44 eiro bez stikla jumta."

Mazliet dārgāki ir dīzeļi ar 150 vai 200 zirgspēkiem. Vajadzības gadījumā Allspace no people mover pārtop kravas auto - šeit noteikti ietilptu arī garāka paka.

Paskat, cik praktisks un ērts auto tas Allspace. Tas tāds bija arī agrāk, tikai no vienas puses to spieda VW grupas lētākie konkurenti, bet no otras premium. Bet tagad, kad viss ir mainījies un nevar saprast, ko kas maksā un kad varēs dabūt, Allspace karjerā var iestāties jauns pagrieziens.