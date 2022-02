KNAB veic pārbaudi par pašvaldības atļauju ziedot basketbola klubam "TTT Rīga"

Informācija liecina, ka KNAB, atsaucoties uz dažādiem normatīviem, uzskata, ka "Rīgas satiksme" 2021.gadā drīkstēja ziedot basketbola klubam tikai no 2020.gada peļņas, bet nedrīkstēja ziedot no 2019.gada un vēl iepriekšējo gadu peļņas.

Staķa ieskatā, šis ir jautājums par likuma normu interpretāciju - proti, par to, vai Rīgas dome drīkstēja dot savu piekrišanu noteiktas summas ziedošanai. Deputāti pirms balsojuma neesot brīdināti par to, ka ar šo lēmumprojektu varētu rasties jebkādas problēmas. To parādot arī balsojums, jo lēmumu atbalstīja visi domnieki, kuri piedalījās sēdē - gan no pozīcijas, gan opozīcijas.