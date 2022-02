Apledojuma dēļ piektdienas rītā apgrūtināta braukšana

Rīta stundās apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Tallinas šoseju no Tūjas krustojuma līdz Ainažiem, pa Vidzemes šoseju no Vangažiem līdz Līgatnei un no Virešiem līdz Veclaicenei, pa Valmieras šoseju no Raganas līdz Strenčiem un pa Bauskas un Jelgavas šosejām visa maršruta garumā.

Tāpat apgrūtināta braukšana ir pa Liepājas šoseju no Rīgas līdz Apšupes krustojumam un no Blīdenes līdz Skrundai, pa Ventspils šoseju no Rīgas līdz Kūdrai un no Strazdes līdz Usmai, pa Daugavpils šoseju no Rīgas līdz Izvaldai, pa Kokneses šoseju, pa Rēzeknes šoseju no Jēkabpils līdz Varakļāniem un no Stolbovkas līdz Terehovai, kā arī pa Grebņevas - Medumu šoseju no Špoģiem līdz Medumiem.