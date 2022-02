Ķīmija divu cilvēkus starpā jeb ko īsti mīlestība dara ar cilvēka ķermeni?

Iemīlēšanās laikā ir novērots, ka cilvēka uzvedībā biežāk ir manāms emocionālais pacēlums, smaidi. Serotonīns jeb laimes hormons tiešā veidā par to ir atbildīgs – tas regulē mūsu garastāvokli un padara to priecīgāku. To var aktivizēt ne tikai iemīloties, bet arī sportojot un saņemot saules starus. Arī feniletamīns ir hormons, kas palīdz notvert iemīlēšanās sajūtu, turklāt šo sajūtu var noķert arī tad, ja mielojamies ar melno šokolādi. Aizmāršība un lidināšanās rozā mākoņos? To izraisa endorfīns, kas mazina ne tikai trauksmi, bet arī jutību pret sāpēm.